Безработная самарчанка ударила мужчину скалкой по голове и ограбила

100

На днях сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре задержали местную жительницу, подозреваемую в ограблении мужчины. По данным полиции, предполагаемой злоумышленнице 32 года, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, в настоящее время нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни.Потерпевший 1962 года рождения находился в гостях у своих знакомых. Ближе к полудню мужчина решил выйти на улицу, по его словам, «подышать воздухом». Возле подъезда к нему обратился незнакомец: он попросил помочь в транспортировке нетрезвого приятеля до квартиры, расположенной неподалеку - на ул. Победы. Совместными усилиями мужчины достигли места назначения. Успех «мероприятия» компаньоны решили отметить. Во время спонтанного застолья в гости к хозяину жилплощади зашла знакомая. Между женщиной и мужчиной, пришедшим на помощь владельцу квартиры, произошел конфликт, в результате которого гостья схватила скалку и нанесла несколько ударов по голове своему оппоненту, после чего вытащила из его кармана сотовый телефон и вытолкнула пострадавшего за дверь в подъезд. Мужчина с помощью жильцов дома смог сообщить о случившемся в полицию. Выяснив у заявителя адрес, где произошло нападение и приметы нападавшей, полицейские приступили к отработке информации.О грабеже возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу, сообщает облМВД.Фото pixabay.com