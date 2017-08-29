Бдительные тольяттинцы помогли сотрудникам Росгвардии изъять наркотик
29 августа 2017 11:15
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С находившимся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипажем вневедомственной охраны связался дежурный центра оперативного управления – бдительные горожане сообщили в полицию о мужчине, предположительно, собиравшем коноплю на улице Тимирязева.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии заметили неизвестного гражданина, несущего в руках большой пакет. Увидев
патрульный автомобиль, мужчина выкинул свой пакет на проезжую часть и попытался скрыться, но был задержан. На вопрос, зачем тот рвал листья конопли, задержанный признался, что собирал их для личного употребления без цели сбыта.
42-летнего подозреваемого, уже имеющего три судимости за кражу, две – за причастность к незаконному обороту наркотиков и за оскорбление представителя власти, сотрудники Росгвардии передали прибывшей на место следственно-оперативной группе полиции. Вес изъятой у жителя Тольятти марихуаны составил более 175 граммов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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