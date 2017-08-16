Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту убийства котенка подростками в Самарской области

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Накануне в ряде средств массовой информации появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель Самарской области убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая из девочек «учит» глумиться над животными свою маленькую сестренку.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области провести процессуальную проверку по данному факту и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям подростков. Александр Бастрыкин также поручил дать оценку работы должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними. Зачастую, если не пресечь такое жестокое поведение детей в раннем возрасте, в дальнейшем они совершат более тяжкие преступления. Необходимо отметить, что в настоящее время существует проблема безнадзорности детей. Возникает множество вопросов: почему дети были предоставлены сами себе, где в это время находились родители, и почему они должным образом не осуществляли контроль за несовершеннолетними, сообщает СК РФ.Фото: стоп-кадр с видео