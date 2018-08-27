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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Знакомый избил мужчину в ходе застолья в Кинель-Черкасском районе

27 августа 2018 09:51
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Знакомый избил мужчину в ходе застолья в Кинель-Черкасскому районе
Утром пострадавшего мать обнаружила без сознания.

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение о госпитализации 34-летнего жителя с.Тимашево с травмой головы.

Мужчина был доставлен каретой скорой помощи из собственной квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели жилплощадь, опросили мать пострадавшего, установили круг его общения. Стражи порядка выяснили, что травму мужчина получил в ходе распития спиртных напитков со своими знакомыми, проживающими в соседнем доме. По предварительным данным, во время застолья у одного из соседей, 48-летнего мужчины, возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого злоумышленник причинил ему телесные повреждения. Когда гости ушли, потерпевший почувствовал себя плохо, о чем сказал матери и пошел спать. Утром женщина обнаружила сына в бессознательном состоянии и вызвала скорую.

По данному факту было возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.



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