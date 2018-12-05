Завершено расследование уголовного дела банка "Волга-Кредит"
5 декабря 2018 09:47
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ГУ МВД России по Самарской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного еще в январе 2015 г. по факту хищения средств обанкроченного банка "Волга-Кредит" (ВКБ). Об этом сообщает конкурсный управляющий банка - Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
По информации АСВ, в сентябре 2018 г. потерпевший уже ознакомился с материалами дела, в настоящее время с ними знакомятся обвиняемые. Срок на это установлен до 23 января 2019 года.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области ход расследования уголовного дела не комментируют.
Напомним, лицензию у ВКБ отозвали 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. кредитная организация признана банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 31 октября 2018 г. составляет 7,6 млрд руб., расчеты с ними, по данным АСВ, не осуществлялись.
В рамках процедуры банкротства банка конкурсный управляющий пытается взыскать с бывших руководителей кредитной организации 5,3 млрд руб. убытков. Решение по ходатайству АСВ судом пока не принято.
Уголовное дело по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере") средств вкладчиков ВКБ было возбуждено ГУ МВД России по Самарской области 23 января 2015 года. По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан. Сообщалось об обращении в полицию около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.
По последним данным, фигурантами этого дела являются 14 человек. По последней информации, часть фигурантов находится в розыске, часть - задержаны, пишет Волга Ньюс.
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