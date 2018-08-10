Задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего самарца, которого утопили на Алексеевских озерах
10 августа 2018 13:25
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Установлены обстоятельства убийства 23-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на озере Костыли.
При визуальном осмотре тела погибшего признаки насильственной смерти не были обнаружены. Следователи незамедлительно организовали доследственную проверку, назначив судебно-медицинскую экспертизу. Вскоре по результатам проверки был установлен криминальный характер гибели этого человека. Согласно заключению экспертов на теле погибшего имелись телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, при этом его смерть наступила от асфиксии при утоплении. Вместе с тем причиной утопления стали действия иных лиц.
В рамках возбужденного уголовного дела в результате грамотно спланированных следственных действий задержан и арестован мужчина, которому предъявлено обвинение. Кроме того, в деле фигурируют двое подозреваемых – родственник и знакомый обвиняемого.
Как установили следователи, ночью 24 июня 2018 года на берегу озера между двумя компаниями молодых людей, ранее не знакомых между собой, произошел внезапный конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки 23-летнему жителю Самары были нанесены множественные удары.
Спустя непродолжительное время обвиняемый схватил потерпевшего и бросил с обрывистого берега в озеро. При этом обвиняемый осознавал, что выход из воды на данном участке отсутствует, а глубина водоема составляет более трех метров.
Из показаний свидетелей следует, что потерпевший не мог оказать сопротивления обвиняемому.
В настоящее время следователи продолжают восстанавливать все события преступления, в том числе роль остальных участников драки и степень причастности к убийству мужчины, сообщает СК РФ.
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