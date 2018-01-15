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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Задержан один из возможных организаторов аферы в "банке "Волга-Кредит"

15 января 2018 11:24
94
Задержан один из возможных организаторов аферы в
Его ранее объявляли в международный розыск.

В преддверии Нового года был задержан в Москве и этапирован в Самару финансист Руслан Токарев, которого называют организатором аферы, приведшей к краху банка "Волга-Кредит" и многих других, пишет "Самарское обозрение".

По данным источников издания, Токарев попался силовикам случайно - он обнаружился в больнице в бессознательном состоянии. По неофициальной информации, во время отдыха с женщинами он получил дозу одурманивающего препарата, после чего ему пришлось оказывать помощь. При выяснении его личности выяснилось, что он находится в розыске.

Напомним, хищения в банке "Волга-Кредит" были вскрыты в январе 2015 г., уже после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. Затем число потерпевших выросло до 2,5 тыс. человек.

После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских специалистов, на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках с применением той же схемы. Сначала банк массово привлекал средства вкладчиков, затем деньги выводились за границу, а серверы, видеозаписи и документация уничтожались.

Организаторами мошенничества в "Волга-Кредите" следствие посчитало теневых собственников банка - московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба были объявлены в международный розыск, сообщает Волга Ньюс.
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