За крупную взятку в Самаре задержан полицейский

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8 августа вечером задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области заместитель начальника ОП № 7 УМВД России по г. Самаре. По имеющимся сведениям, он может быть причастен к вымогательству материальных средств с жителя г. Самары за решение вопроса о беспрепятственной транспортировке сыпучих грузов (песка) по территории Куйбышевского района г. Самары.Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей в г. Самаре вблизи перекрестка улиц Венцека и Ленинской. Материалы переданы в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ.Фото: pixabay.com