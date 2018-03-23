За кражу телефонов самарец получил условный срок
23 марта 2018 11:55
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В законную силу вступил приговор Кировского районного суда г. Самары в отношении жителя Самарской области. Мужчина 1989 года рождения обвинялся в краже двух телефонов.
О преступлении стало известно, когда за помощью в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что у нее и ее подруги похитили сотовые телефоны. Инцидент произошел в жилом доме на улице Георгия Димитрова.
В ходе проделанной работы сотрудники полиции установили: кража была совершена свободным доступом. Каких-либо следов взлома при осмотре квартиры обнаружено не было. Отрабатывая данную версию, полицейские расспросили заявителей о тех, кто за определенный промежуток времени заходил в помещение. Выяснилось, что в ночь с 3 на 4 января хозяйка квартиры организовала застолье с участием своих знакомых и еще одного мужчины, с которым одна из участниц мероприятия накануне познакомилась через Интернет. Когда было выпито изрядное количество алкоголя, все уснули. Примерно в 9 часов утра хозяйка проснулась. Неприятным сюрпризом для женщины стала пропажа сотового телефона, оставленного перед сном на столе, и непонятное исчезновение одного из участников встречи – мужчины, с которым компания познакомилась несколько часов назад. Более того, впоследствии оказалось, что мобильное устройство пропало и у девушки, которая привела недавнего своего приятеля в дом подруги.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого похитителя средств связи. Им оказался житель Самарской области 1989 года рождения. Мужчина, по данным полиции, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также грабежа. Оперативники в тот же день выяснили, где данный гражданин может находиться, после чего выехали по адресу и задержали его. Впоследствии была установлена и судьба похищенного: сотовые телефоны были сданы в один из ломбардов областного центра, а вырученные 3200 рублей подозреваемый потратил на собственные нужды.
На днях мужчина был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.
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