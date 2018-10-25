Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жителя Ульяновской области о том, что примерно в два часа ночи в подземном переходе в районе улицы Базарная площадь города Сызрани, неизвестный мужчина открыто похитил у него сумку.В ходе осмотра места происшествия и опроса заявителя, сотрудники полиции установили, что заявитель, опоздав на последний рейсовый автобус, решил скоротать время в кафе, где его заметил злоумышленник. Когда потерпевший решил покинуть заведение и переночевать на железнодорожном вокзале, мужчина проследовал за ним. Догнав свою жертву в подземном переходе, воспользовавшись темным временем суток и отсутствием прохожих, подозреваемый открыто похитил у потерпевшего сумку с находящейся внутри флеш-картой.В ходе проверки сообщения о преступлении, к сотрудникам отдела уголовного розыска поступила информация о том, что к совершению преступления может быть причастен один из постоянных посетителей кафе - житель города Сызрани 1999 года рождения, который в тот вечер распивал в компании друзей спиртные напитки за соседним столиком. При проведении оперативных мероприятий данная информация подтвердилась.О грабеже, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.Фото pixabay.com