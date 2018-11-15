Жителя Самарской области избили на пороге собственного дома и отобрали телефон и шлифмашинку

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратился мужчина 1974 года рождения, житель сельского поселения Сосновый Солонец. Заявитель рассказал полицейским, что его избили на пороге собственного дома и отобрали личные вещи.Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, выяснили приметы предполагаемого злоумышленника. Добычей нападавшего стали телефон и болгарка. Потерпевший оценил материальный ущерб на сумму 5200 рублей.Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен знакомый бывшей сожительницы потерпевшего. По данным оперативников, предполагаемый злоумышленник избил пострадавшего вследствие личных неприязненных отношений, а также отобрал у него имущество.В кратчайшие сроки полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Мужчина признался в содеянном. В ходе беседы с безработным ранее судимым жителем Жигулевска 1971 года рождения стражи порядка установили, что похищенный телефон подозреваемый оставил для личного пользования, электроинструмент продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.О грабеже возбужденно уголовное дело, преступнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает облМВД.