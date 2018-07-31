Жителя Красноярского района задержали за убийство гостя
31 июля 2018 09:09
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Отдел МВД России по Красноярскому району поступило сообщение о том, что в доме на улице Мира села Хилково обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Им оказался 37-летний местный житель. В ходе опроса хозяина жилплощади сотрудники полиции выяснили, что погибший находился у него в гостях и распивал спиртные напитки в компании владельца дома и еще одного знакомого. По предварительным данным, в какой-то момент между двумя гостями хозяина жилища произошел словесный конфликт, в результате которого злоумышленник ножом нанес пострадавшему удар в область груди. После чего подозреваемый скрылся.
В ходе проведения проверки сотрудники органов внутренних дел в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 41-летний местный житель. Оперативники задержали его по адресу проживания. Задержанный ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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