Жителя Кинельского района, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков

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По версии следствия, 36-летний житель Кинельского района осуществил приготовление к сбыту синтетических наркотических веществ массой более 400 грамм, а так же сбыт наркотиков.Мужчину задержали оперативные сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области возле в городе Самаре в августе 2017 года в момент организации так называемой "закладки".В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого были обнаружены и изъяты несколько пачек из-под сигарет, а так же три прозрачных полимерных пакетика, в которых находилось вещество розового цвета. Согласно справки эксперта, изъятое - смесь нескольких видов наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения. Так же полицейские изъяли у задержанного блокнот с записями, электронные весы, банковскую карту и сим-карты.Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина сообщил полицейским место схрона. В сгоревшем заброшенном доме по улице Советской Армии оперативники изъяли еще несколько пакетов с наркотиками, а изучив записи из блокнота - обнаружили уже сделанные закладки. Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали факт сбыта наркотика.В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Кинельского района направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до пожизненного срока лишения свободы, сообщает облМВД.