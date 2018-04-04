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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Жителя Кинель-Черкасского района обвинили в кражах 100 аккумуляторов

4 апреля 2018 09:17
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Жителя Кинель-Черкасского района обвинили в кражах 100 аккумуляторов
Около полугода он проработал на одном из предприятий монтажником оборудования связи и похитил универсальный ключ.

Следственным отделом отдела МВД России по Красноярскому району окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Кинель-Черкасского района, обвиняемого в кражах аккумуляторных батарей из климатических шкафов базовых станций сотовых компаний.

Из материалов уголовного дела следует, что в период с августа 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый совершил хищение около 100 аккумуляторов на общую сумму, превышающую 600 000 рублей. Как пояснил сам злоумышленник, около полугода он проработал на одном из предприятий монтажником оборудования связи. В организации ему был выдан универсальный ключ, предназначенный для открытия термошкафов. После увольнения из компании он не сдал принадлежащее работодателю имущество, оставив себе.

По версии следствия, обвиняемый при помощи данного ключа и используя монтировку совершал хищения аккумуляторных батарей с базовых станций, расположенных в 14 населенных пунктах Красноярского района. Кроме того, в ходе следствия установлена причастность злоумышленника к трём эпизодам хищения аккумуляторных батарей, совершенных в городе Новокуйбышевске, и одной краже в Сергиевском районе. Похищенное имущество мужчина сдавал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

По данным сотрудников органов внутренних дел, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

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