Жительница Ставропольского района осуждена за убийство односельчанина.

Судом установлено, что в феврале 2018 года женщина, , находясь в доме своего знакомого в с. Узюково Ставропольского района, в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей по малозначительному бытовому поводу ссоры набросилась на хозяина дома, сбила с ног, нанесла множество ударов руками и ногами в область головы и рук. Затем нападавшая схватила кухонный нож и не менее двух раз ударила мужчину в спину и грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.