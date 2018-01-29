Жительница Самары обманом получила в банке 65 тысяч рублей на покупку телефона

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В отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Самаре обратились сотрудники одного из банковских учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории областного центра.В ходе общения с заявителем полицейские выяснили: несколько месяцев назад в один из филиалов банка, расположенного на территории торгового центра в Куйбышевском районе, обратилась женщина с заявлением на получение кредита. Клиентка предъявила документы, на основании которых получила деньги на покупку сотового телефона. Сумма денежных средств, необходимых для приобретения гаджета, составила более 65 тысяч рублей.В ходе изучения документов сотрудники полиции выяснили, что договор между женщиной и банком был заключен в июне 2017 года. При проверке сведений о заемщице выяснилось, что она внесла в анкетные данные ложные сведения о месте работы и размере своих доходов. С момента получения кредита платежи по займу женщина не осуществляла и не отвечала на звонки.Участковые уполномоченные полиции выяснили, что клиентка организации – ранее не судимая и безработная жительница Самары 1983 года рождения. При отработке адресов полицейские установили местонахождение разыскиваемой и задержали ее. Впоследствии выяснилось, что купленный на заемные средства сотовый телефон женщина перепродала. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения мобильного устройства.По статье «Мошенничество в сфере кредитования» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.