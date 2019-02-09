Жительница Новокуйбышевска украла деньги с банковского счета при помощи мобильного приложения

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В августе 2018 года житель г. Отрадный 1952 года рождения прекратил пользование сим-картой и заблокировал ее. Однако, мужчина забыл отключить сервис «Мобильный банк». Позднее оператор сотовой сети передал номер новому владельцу. Со временем абоненту стали приходить смс-сообщения о зачислении пенсии на карту, и он перевел на счета своих родственников и друзей больше 11 000 рублей и в последствии обналичил средства.Когда потерпевший заметил пропажу денег, он обратился в Отдел МВД России по г. Отрадному. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что номером теперь владеет 40-летняя безработная жительница г. Новокуйбышевск. Женщина, заведомо зная, что не является владелицей банковской карты, совершила хищение денежных средств со счета.На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.Внимание! Полиция предупреждает:Сегодня одним из самых распространенных способов завладеть деньгами граждан является мошенничество с банковскими картами.О некоторых способах мошенничества можно узнать на сайте облМВД.