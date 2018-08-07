Жительница Безенчука угрожала убить мужа из-за критики домашнего хозяйства

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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя 1987 года рождения о том, что ему угрожали убийством.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Полицейские выяснили, что на момент совершения преступления мужчина находился дома с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Супруги распивали спиртные напитки. Как пояснил заявитель, конфликт между ним и женой произошел по бытовой почте: он высказал в ее адрес претензии по неприлежному ведению домашнего хозяйства. В это время женщина резала овощи на кухне, поведению супруга вызвало у нее недовольство, после чего она направила находящийся в руках нож к животу потерпевшего, при этом высказав ему слова угрозы убийства. Заявитель предпринял попытку уйти с кухни, но злоумышленница преградила путь. Несовершеннолетние дети 2004 и 2012 года рождения, услышав ссору родителей, прибежали на кухню, только после этого их мать прекратила угрожать супругу и опустила орудие.Как установили полицейские, безработная женщина 1977 года рождения ранее судима за дачу ложных показаний. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.