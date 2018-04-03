Жители Самары подозреваются в попытке украсть металлические ограждения

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший улицы Советского района Самары, получил сообщение о противоправном деянии. В подвале дома, принадлежащего местному ЖЭУ, двое неизвестных пытались похитить хранившиеся там металлические ограждения. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.По прибытии стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемых злоумышленников. Патрульные передали жителей областного центра 1981 и 1987 годов рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба, который был бы нанесен хозяину металлических конструкций, составила около 15 000 рублей.В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.