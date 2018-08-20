Житель Жигулевска украл у матери пылесос

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В полицию за помощью обратилась местная жительница 1948 года рождения. Заявительница рассказала правоохранителям о том, что сын похитил у нее пылесос стоимостью 3 000 рублей. Потерпевшая сообщила, что проживает с ним совместно, и мужчина 1973 года рождения злоупотребляет спиртными напитками. Стражи порядка задержали злоумышленника. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что продал похищенный пылесос на улице незнакомой женщине за 150 рублей, а полученные денежные средства потратил на алкогольные напитки. Женщина, купившая пылесос, оказалась знакомой потерпевшей и вернула его законной владелице.По информации правоохранителей, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Фото pixabay.com