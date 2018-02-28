Житель Жигулевска ударил ножом друга - хозяина квартиры и лег спать
28 февраля 2018 12:35
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В одной из квартир дома по улице Гоголя 50-летнему местному жителю было нанесено ножевое ранение. Полицейские установили, что с начала февраля текущего года у потерпевшего в квартире проживал его друг, 50-летний житель села Валы, с которым они ежедневно распивали спиртные напитки. В тот вечер, также во время распития алкоголя, между мужчинами возникла ссора на бытовой почве. По данным сотрудников полиции, гость, схватив с журнального столика кухонный нож, нанес хозяину жилплощади ножевое ранение в область живота. После произошедшего злоумышленник вышел в подъезд и попросил соседей вызвать сотрудников полиции и "скорую помощь", а сам вернулся в квартиру и лег спать. Согласно заключению проведенной экспертизы, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
Сотрудники "скорой помощи" госпитализировали потерпевшего в медицинское учреждение города. Подозреваемый официально нигде не работает и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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