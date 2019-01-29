Житель Жигулевска поссорился из-за торговли на рынке и выстрелил в двух своих родственников

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Прокурором города Жигулевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее не судимого местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, в отношении двух лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, 10.08.2018 во время конфликта с дальними родственниками по поводу торговли на рынке, сопровождавшегося обоюдным применением насилия, находясь у себя дома, мужчина из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра выстрелил в бедра двух своих родственников. От полученных ранений один из потерпевших скончался в больнице от острой кровопотери, второму был причинен тяжкий вред здоровью.Расследование по делу проведено под контролем прокуратуры города. Уголовным законом за данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура.