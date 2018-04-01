Житель Жигулевска обокрал собственную мать и уснул на лестничной клетке
1 апреля 2018 10:59
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В полицию поступило сообщение от жительницы Жигулевска о краже из принадлежащей ей квартиры. Прибывшие по указанному заявительницей адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев преступления, изъяли необходимые улики.
Как установили полицейские, совместно с потерпевшей проживает сын 1982 года рождения, в одной из квартир дома по улице Морквашинской. В один из дней, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием родственницы дома, похитил принадлежащий ей телевизор. Причиненный материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.
Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как уснул на лестничной площадке рядом с похищенным имуществом. Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде. Подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и доставили в ОМВД России по г. Жигулевску для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что похитил телевизор с целью дальнейшей продажи. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в октябре 2017 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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