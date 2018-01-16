Житель Тольятти подозревается в угоне автомобиля
16 января 2018 10:11
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На улице Фрунзе в Тольятти патрулировавший в ночное время Автозаводский район города экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль «Лада Калина». Транспортное средство двигалось с не горящим ближним светом фар. Когда стражи правопорядка включили на служебной машине проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание автомобилиста, он попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии задержали водителя, чтобы выяснить причины подозрительного поведения.
На вопрос патрульных о том, кому принадлежит «Лада Калина», находившийся за рулем 23-летний тольяттинец заявил, что хозяйкой является его подруга. Однако, проверка по информационной базе данных показала, что автомобиль принадлежит местному жителю 1970 года рождения.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали молодого человека своим коллегам. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.
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