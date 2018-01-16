Житель Тольятти подозревается в угоне автомобиля

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На улице Фрунзе в Тольятти патрулировавший в ночное время Автозаводский район города экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль «Лада Калина». Транспортное средство двигалось с не горящим ближним светом фар. Когда стражи правопорядка включили на служебной машине проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание автомобилиста, он попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии задержали водителя, чтобы выяснить причины подозрительного поведения.На вопрос патрульных о том, кому принадлежит «Лада Калина», находившийся за рулем 23-летний тольяттинец заявил, что хозяйкой является его подруга. Однако, проверка по информационной базе данных показала, что автомобиль принадлежит местному жителю 1970 года рождения.Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали молодого человека своим коллегам. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.