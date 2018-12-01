Житель Сызрани нес сверток с героином

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На улице Калужская в Сызрани сотрудниками полиции был задержан местный житель 1969 года рождения, подозреваемый в причастности к хранению запрещенных веществ.В присутствии понятых в ходе личного досмотра у мужчины был изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Согласно справке об исследовании, в своем составе вещество содержит наркотическое средство героин массой 0,96 г, что является значительным размером. По словам задержанного, он приобрел и хранил наркотик для личного употребления без цели сбыта.По данным сотрудников органов внутренних дел, предполагаемый злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности хранение наркотических средств, в настоящее время нигде не работает.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.