Житель Сергиевска во время конфликта с женщиной взялся за нож и угрожал расправиться с ней

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В Сергиевском районе находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что срочно требуется помощь стражей правопорядка. Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Сквозной.Прибыв на место происшествия, патрульные стали свидетелями того, как из указанного в сообщении дома выходил мужчина. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он выкинул в сугроб предмет, похожий на нож. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина.В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 26-летний житель села Сергиевск находился в гостях у знакомых. Там же отдыхала и потерпевшая – жительница поселка Сургут 1982 года рождения. Во время возникшего между ними конфликта мужчина схватился за нож и начал угрожать убийством.Сотрудники Росгвардии передали возмутителя спокойствия вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. С места происшествия был изъят нож. В дальнейшем в полиции возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.