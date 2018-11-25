Житель Самары стал жертвой злоумышленника из-за собственной доверчивости

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В полицию в Самаре обратился 54-летний местный житель и рассказал, что у него похитили имущество. В вечернее время вместе с ним в подъезд зашел незнакомец и попросил сотовый телефон для срочного звонка. Более того, он убедил собеседника в том, что разговор будет конфиденциальным, поэтому он на пару минут выйдет на улицу. Доверчивый самарец решил помочь и отдал аппарат связи.Так и не дождавшись возвращения случайного знакомого, мужчина обратился за помощью в полицию. Пострадавший сообщил полицейским приметы злоумышленника и данные похищенного имущества. Оперативники установили и отработали пути отхода злоумышленника. Проверке также подверглись места возможного сбыта похищенного.Из собранных материалов следовало, что к хищению имущества может быть причастен житель областного центра. Оперативные мероприятия подтвердили данную версию, и самарец был задержан полицейскими. 31-летний злоумышленник, по имеющимся данным, ранее к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает облМВД.Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными: если вас просят дать телефон позвонить, не стесняйтесь просить называть номер телефона. Если вы будете настаивать на том, что сами наберете номер и будете посредником в разговоре, мошенников это, вероятней всего, отпугнет.