Житель Самары попал в больницу после нападения в Зубчаниновке

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В полицию из больницы сообщили о поступлении местного жителя 1984 года рождения с множественными телесными повреждениями.Полицейские прибыли в больницу и опросили потерпевшего. Мужчина рассказал о том, что вечером в поселке Зубчаниновка он возвращался домой из магазина. По дороге ему встретился молодой человек, который обратился к нему с вопросом. В ходе диалога между ними возникла ссора, которая переросла в драку. После этого пострадавший был доставлен в больницу, а его оппонент скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники полиции в течении нескольких дней провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых удалось установить и задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался 20-летний безработный ранее не судимый житель микрорайона Крутые Ключи.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.