Житель Самарской области смошенничал при получении выплаты в 1,2 млн рублей

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Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения в отношении бывшего жителя муниципального района Хворостянский 1991 г.р., причастного к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».Установлено, что в августе 2014 года мужчина предоставила в администрацию Хворостянского района пакет документов, свидетельствующий о желании осуществлять трудовую деятельность в сельской местности, а также подтверждающие факт его работы в ИП «КФХ Железникова В.И.», расположенное в с.Хворостянка.При этом он умолчал обстоятельство, исключающее возможность получения субсидии, а именно, что действительным и основным местом его трудовой деятельности является государственное казенное предприятие Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области».В дальнейшем на основании предоставленных сведений мужчина неправомерно получил социальную выплату в размере 1 218 672 рублей.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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