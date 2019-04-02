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Житель Самарской области ранил ножом приятеля и угнал его машину

2 апреля 2019 09:55
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Житель Самарской области ранил ножом приятеля и угнал его машину
Раскрыть преступление помог звонок в дежурную часть неравнодушной соседки потерпевшего.

Со станции скорой медицинской помощи в отдел полиции поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение доставлен 40-летний житель села Красносамарское с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Диспетчер медицинского учреждения сообщила адрес, откуда был госпитализирован пострадавший. На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
В это время в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» позвонила женщина и рассказала, что увидела в окно, как со стоянки отъезжает автомобиль, принадлежащий ее соседу. Местную жительницу насторожило то обстоятельство, что незадолго до этого владельца автомобиля увезла скорая помощь. Для пресечения возможного правонарушения, на розыск транспортного средства дежурный ориентировал ближайшие патрули наружных служб полиции.

Спустя непродолжительное время Госавтоиспекторами ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» на автодороге «Кинель – Богатое - Борское» транспортное средство было остановлено. Как установили сотрудники полиции, водитель – житель города Кинель - находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник 1987 года рождения был задержан..

Из материалов дела следует, что подозреваемый во время распития алкоголя в квартире своего знакомого, на почве внезапно возникшей неприязни, используя кухонный нож, нанёс удар в область грудной клетки мужчины. Жена потерпевшего вызвала скорую помощь, оказывала первую помощь пострадавшему, а затем уехала с ним в больницу.
Подозреваемый во время работы медиков находился в одной из комнат квартиры, после забрал планшетный компьютер и ключи от автомобиля, который впоследствии собирался продать на запасные части, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
Установлено, что подозреваемый ранее судим за имущественные преступления. В настоящее время возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.

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