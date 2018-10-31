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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Самарской области покупал наркотики в Москве и продавал

31 октября 2018 13:50
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Житель Самарской области покупал наркотики в Москве и продавал
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

К сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том что 38 - летний житель Похвистневского района занимается сбытом наркотических средств на территории Самары и области.

Как установили полицейские злоумышленник закупал оптовую партию наркотических средств в Москве. После чего, для увеличения массы, разбавлял зелье пищевыми ингредиентами и сбывал более мелкими партиями на территории нашего региона. Сбыт осуществлялся через сеть закладок. Как правило тайники устраивались в малолюдных местах, на территориях дворов и заброшенных домов. Оплата производилась при помощи электронных средств платежей.

29 октября на посту ГИБДД "Рубеж" в Тольятти в результате проведения мероприятия, оперативниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками ГИБДД и при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области была остановлена автомашина "Приора" на которой передвигался злоумышленник. При осмотре под капотом автомобиля в корпусе воздушного фильтра были обнаружены и изъяты три полиэтиленовых свертка. Согласно заключения эксперта в пакетах находился героин массой 488гр., что относиться к особо крупному размеру. Как выяснили оперативники наркотическое средство было приготовлено для сбыта.

По данным полицейских злоумышленник работает слесарем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы, сообщает облМВД..

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