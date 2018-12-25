Житель Самарской области осужден за разврат с детьми

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Житель Самарской области признан виновным в 73 преступлениях.В период с 2015 по 2016 год он совершил десятки преступлений сексуального характера. В указанный период времени он знакомился с девочками в возрасте от 7 до 16 лет в социальных сетях, представляясь 15-летним подростком, и обменивался с ними фотографиями порнографического содержания, в том числе путем угроз и шантажа.В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных действий осмотрена и изучена Интернет-переписка обвиняемого, установлено 48 потерпевших, проживающих в 30 регионах России, проведено более 10 судебных экспертиз. Уголовное дело насчитывает более 30 томов.Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.pixabay.com