Житель Похвистневского района хранил самодельное ружье

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К сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что 46-летний житель села Старый Аманак хранит у себя оружие.В ходе проверки поступившей информации правоохранители провели осмотр дома и надворных построек, принадлежащих мужчине. В сарае сотрудники полиции обнаружили предмет, похожий на огнестрельное ружье, изъяли его и направили на экспертизу.Согласно заключению проведённой баллистической судебной экспертизы, представленный на исследование предмет является самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья, пригодный для стрельбы.В ходе опроса подозреваемый рассказал, что в конце мая текущего года наводил порядок в сарае и нашёл данное ружьё. В тот же день он ножовкой по металлу обрезал дуло и приклад у найденного оружия, после чего продолжил хранить его в хозяйственной постройке.В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждены уголовные дела. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, сообщает облМВД