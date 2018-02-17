Житель Пензенской области задержан в Тольятти с марихуаной

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Подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан сотрудниками Росгвардии в Комсомольском районе Тольятти. На улице Громовой находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительно ведущего себя пешехода. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он явно занервничал и поспешил скрыться. Стражи правопорядка остановили его, чтобы выяснить причину такой реакции.На вопрос сотрудников Росгвардии о наличии запрещенных к свободному обороту предметов или веществ молодой человек признался, что хранит наркотики. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у 22-летнего жителя Пензенской области был изъят сверток с веществом растительного происхождения. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что это марихуана массой более 140 граммов.В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.