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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Отрадного ранил соседа ножом

3 марта 2018 10:22
171
Житель Отрадного ранил соседа ножом
Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил сообщение о бытовом конфликте. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Сабирзянова. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

По прибытии на место происшествия патрульные выяснили, что между 33-летним хозяином квартиры и одним из его гостей – соседом сверху, возник конфликт. По предварительной версии стражей правопорядка, мужчина 1988 года рождения схватился за нож и нанес потерпевшему ножевое ранение ногу. Сотрудники Росгвардии задержали возмутителя спокойствия и вызвали на место происшествия медиков и следственно-оперативную группу.

С места происшествия был изъят нож. По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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