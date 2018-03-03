Житель Отрадного ранил соседа ножом

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Экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил сообщение о бытовом конфликте. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Сабирзянова. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.По прибытии на место происшествия патрульные выяснили, что между 33-летним хозяином квартиры и одним из его гостей – соседом сверху, возник конфликт. По предварительной версии стражей правопорядка, мужчина 1988 года рождения схватился за нож и нанес потерпевшему ножевое ранение ногу. Сотрудники Росгвардии задержали возмутителя спокойствия и вызвали на место происшествия медиков и следственно-оперативную группу.С места происшествия был изъят нож. По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.