Житель Новокуйбышевска за взятку пытался избежать последствий незаконной регистрации иностранцев

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В одном из опорных пунктов полиции Новокуйбышевска в результате мероприятия «оперативный эксперимент» за дачу незаконного денежного вознаграждения полицейскому сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел был задержан уроженец одной из соседних республик 1977 года рождения.По данным оперативников, денежные средства мужчина предложил полицейскому за ненадлежащее проведение проверки по административному материалу по факту возможной незаконной регистрации 10 иностранных граждан.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.Фото: pixabay.com