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Житель Новокуйбышевска через три месяца выхода на свободу задержан за ограбление пенсионерки

12 ноября 2018 09:58
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Житель Новокуйбышевска через три месяца выхода на свободу задержан за ограбление пенсионерки
Пострадавшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

Предполагаемый злоумышленник зашел вместе с потерпевшей в подъезд дома на улице Строителей. Мужчина, воспользовавшись тем, что рядом никого не было, вырвал из рук 57-летней женщины сумку и убежал. В сумке находились денежные средства и документы, причиненный ущерб составил 1400 рублей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия по сбору сведений о произошедшем нападении. Сотрудники органов внутренних дел подробно опросили заявительницу, с ее слов составили фоторобот предполагаемого грабителя, провели поквартирный обход жильцов дома. По итогам проведенных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен безработный житель Новокуйбышевска 1974 года рождения, три месяца назад освободившийся из мест лишения свободы. Мужчина отбывал наказание за аналогичное противоправное деяние.

В настоящее время подозреваемый задержан, о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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