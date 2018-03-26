Житель Красноярского района возделывал дома коноплю и хранил марихуану по всей квартире

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В 2017 году к сотрудникам Управления по контролю за незаконным оборотом областного главка поступила оперативная информация о возможной причастности 27-летнего жителя поселка Мирный к незаконному культивированию наркотикосодержащих растений, их изготовлению, хранению и, возможно, сбыту наркотического средства. В ходе проведения проверки полученная информация полностью подтвердилась, в связи с чем в октябре прошлого года было санкционировано проведение оперативных мероприятий в отношении подозреваемого. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника в присутствии понятых самарские оперативники совместно с красноярскими коллегами обнаружили в квартире наркотические вещества растительного происхождения.Изъятое было направлено на экспертизу. Согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, данные вещества являются наркотикосодержащими частями растения конопли массой 344 грамма (в высушенном состоянии) и марихуаны общей массой 294,86 грамма (в высушенном состоянии), что является крупным размером.Согласно материалам уголовного дела, запрещенные вещества мужчина хранил в свертке из фольги на журнальном столике, в коробке из-под обуви, в стеклянной банке в морозильной камере холодильника, в карманах верхней одежды и в рюкзаке. Как пояснил обвиняемый полицейским, он сам не помнит всех мест хранения наркотических веществ в квартире. Кроме того, в ходе обследования жилой комнаты оперативники обнаружили теплицу, оборудованную вентиляцией и освещением, в которой в трех матерчатых горшках находились кусты растения, похожего на коноплю, со следами возделывания и ухода.В ходе расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел установлено, что посредством сети Интернета предполагаемый преступник осуществлял заказы семян конопли и выращивал наркотикосодержащее растение в специально приобретенной теплице. В ходе проведения оперативных мероприятий, опроса свидетелей и близкого окружения злоумышленника оперативники выяснили, что полученную после сушки марихуану обвиняемый употреблял лично и совместно с друзьями, а также намеревался в будущем сбывать посторонним лицам.В настоящее время по данному уголовному делу мужчине предъявлено обвинение, в Красноярском районном суде проходят предварительные слушания. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщает облМВД.