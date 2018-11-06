Житель Красноглинского района Самары пытался похитить алкоголь из магазина

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Добычей подозреваемого могли стать пять бутылок алкоголя, а также две бутылки безалкогольных напитков. Однако противоправное деяние было вовремя предотвращено. Предполагаемому злоумышленнику не удалось уйти с похищенным – его задержали бдительные работники торговой точки, после чего сообщили о случившемся в полицию.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе работы провела осмотр помещения, опросила персонал и посетителей магазина. Собранные материалы впоследствии были приобщены к материалам дела.Полицейские выяснили, что подозреваемый - житель Самары 1996 года рождения, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное имущество изъято и возвращено в магазин, сообщает облМВД.Фото pixabay.com