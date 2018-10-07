Житель Кошкинского района украл велосипед у знакомого

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В ОМВД России по Кошкинскому району за помощью обратился житель села Орловка. Заявитель сообщил о пропаже велосипеда стоимостью 4 тысячи рублей. По предположениям 60-летнего мужчины, велосипед мог находится у его знакомого, который накануне заходил к нему в гости. Именно после ухода приятеля двухколесное транспортное средство пропало.В кратчайшие сроки полицейские установили личность и место жительства подозреваемого. Мужчина 1969 года рождения на момент прибытия стражей правопорядка находился дома и своей вины в случившемся отрицать не стал. Он признался, что приходил в гости к односельчанину и увидел во дворе велосипед, после чего похитил его.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.