Житель Кинеля ограбил 74-летнего отца-инвалида

106

В полицию поступило сообщение от местного жителя 1944 года рождения о том, что сын отобрал у него сотовый телефон стоимостью 500 рублей.74-летний потерпевший, у которого имеются проблемы со здоровьем и группа инвалидности, пояснил, что его 44-летний сын весь день находился дома и употреблял спиртное, вечером ушел, а вернулся уже за полночь и лег спать. Полицейские установили, что мужчина проснулся около 3-х часов ночи и начал просить у отца мобильный телефон для срочного звонка, а когда получил отказ, выхватил его из рук пенсионера, положил в карман и скрылся в неизвестном направлении.Далеко уйти подозреваемый не смог, так как был по горячим следам задержан сотрудниками органов внутренних дел. Полицейские выяснили: в настоящее время мужчина является разнорабочим в ресуроснабжающей организации, в 2016 году он уже был осужден за хранение наркотических средств.О грабеже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.