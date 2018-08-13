Житель Кинельского района силой удерживал граждан, используя в качестве рабочей силы

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В ходе реализации сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в июле 2018 года получены сведения о возможной причастности жителя Кинельского района Самарской области «А» к незаконному лишению свободы нескольких граждан РФ.Установлено, что в период с 2012 года по июль 2018 года «А» незаконно лишил свободы граждан РФ «М» и «У», которых удерживал в доме своего родственника в п. Вертяевка Кинельского района и под угрозой их жизни и здоровью использовал в качестве рабочей силы на различных строительных объектах Самарской области. При этом «А» получал финансовую выгоду, а именно присваивал и распоряжался денежными средствами «М» и «У», которые они должны были получать в качестве платы за выполненные строительные работы. Кроме того, «А» в целях устрашения «М» и «У» осуществлял побои последних, при этом высказывал угрозы жизни и здоровью их родственников.В настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении «А» переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения.Фото pixabay.com