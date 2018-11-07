Житель Богатовского района угрожал убийством своему сыну

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В полицию поступило сообщение от жителя одного из сел Богатовского района 2001 года рождения о том, что проживающий совместно с ним отец причинил телесные повреждения и угрожает ему убийством. Молодой человек признался, что у него нет сомнений в том, что он осуществит свои угрозы.Правоохранители выехали по указанному заявителем адресу, где и задержали подозреваемого 1955 года рождения. У мужчины изъято предполагаемое орудие преступления - нож.После осмотра места происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что между отцом и сыном возник семейный конфликт, в ходе которого пенсионер взял с кухонного стола нож, и, угрожая потерпевшему убийством, порезал ему ладонь.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com