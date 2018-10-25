Житель Безенчукского района украл металлические решетки с дорожки соседа

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя 1971 года рождения о том, что у него похитили имущество - металлические решетки. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.В результате оперативных мероприятий: осмотра места происшествия, опроса потерпевшего и его соседей полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который был задержан по адресу проживания и дал признательные показания.Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что подозреваемый в один из дней, проходя мимо дома односельчанина, заметил металлические решетки, которыми выложена дорожка от калитки до дома. Вернувшись в ночное время и найдя на территории двора лом, злоумышленник вытащил утрамбованные в землю металлические изделия и перетащил их в дальнюю часть земельного участка с целью дальнейшей погрузки, транспортировки и сдачи в пункт приема металла, которые он собирался осуществить на следующий день. Утром потерпевший обнаружил пропажу, после чего обратился в полицию.Стражами правопорядка изъяты металлические решетки в количестве девятнадцати штук и возвращены законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.