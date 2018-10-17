Житель Безенчукского района из мести поджег дом своих сестер

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Судом установлено, что днем в июне этого года мужчина 61 года поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их в доме сестер на ватный матрас на диване на кухне, после чего вышел из дома и стал наблюдать за горением. В результате преступных действий дом был уничтожен.В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, пояснил, что поджег дом, так как считал себя необоснованно обделенным наследством.Подсудимый ранее судим, совершил новое преступление в период испытательного срока по другому приговору.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com