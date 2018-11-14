Житель Безенчука угрожал убить сожительницу из ревности

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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от женщины 1967 года рождения о том, что ей угрожали убийством.Полицейские выяснили, что на момент совершения преступления женщина находилась дома.Как пояснила заявительница, ее сожитель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. На почве ревности между ними завязалась ссора: мужчина высказал в адрес заявительницы претензии и, схватив со стола на кухне нож, начал размахивать им перед лицом женщины, при этом выкрикивал слова угрозы убийством, которые были восприняты как реально опасные для здоровья и жизни.Как установили полицейские, безработный местный житель 1973 года рождения ранее судим за кражу. В настоящий момент он задержан. С места происшествия изъят нож.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.