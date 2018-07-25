Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя
25 июля 2018 14:06
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Суде вынес обвинительный 27-летней жительнице Энгельса, которая покушалась на жизнь предполагаемого убийцы ее сожителя, сообщает прокуратура Саратовской области. Она получила 5,5 лет колонии общего режима. Установлено, 20 февраля в ходе очной ставки она попыталась ножом нанести мужчине удар ножом в шею, желая убить его. Находившийся рядом полицейский успел перехватить руку, пишет СарБК.
Фото: pixabay.com
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