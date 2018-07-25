Я нашел ошибку
Главные новости: 
Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя
Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя
В Самарской области отметят День Военно-Морского Флота России
В Самарской области отметят День Военно-Морского Флота России
Соавтору проекта ремонта площади Славы в Самаре не заплатили
Соавтору проекта ремонта площади Славы в Самаре не заплатили
Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
Андрей Тихонов: «Нашей команде требуется серьезное усиление»
Андрей Тихонов: «Нашей команде требуется серьезное усиление»
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
сегодня  Среда, 25 июля, 18:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 62.92
-0.28
EUR 73.53
-0.6
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя

25 июля 2018 14:06
155
Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя
Инцидент произошел в Саратовской области.

Суде вынес обвинительный 27-летней жительнице Энгельса, которая покушалась на жизнь предполагаемого убийцы ее сожителя, сообщает прокуратура Саратовской области. Она получила 5,5 лет колонии общего режима. Установлено, 20 февраля в ходе очной ставки она попыталась ножом нанести мужчине удар ножом в шею, желая убить его. Находившийся рядом полицейский успел перехватить руку, пишет СарБК.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 июля 2018  20:56
По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС.
Начальника томского главка МЧС задержали с поличным в момент получения взятки
По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС.  Закон
362
24 июля 2018  02:08
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии.
Суд в Челябинске закрыл процесс по делу о пытках заключенных в колонии, в качестве повода указав публикации о нем в интернете
Адвокат потерпевших связывает это со скандалом вокруг видеозаписи из ярославской колонии.  Закон
709
24 июля 2018  01:48
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников.
Должникам по алиментам запретят сдавать на прав
В перспективе такой запрет может коснуться и остальных должников.  Закон
407
23 июля 2018  22:32
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим.
По подозрению в убийстве семилетней девочки в Самаре задержан сожитель ее матери
Известно, что он официально безработный и ранее не был судим.  Закон
505
23 июля 2018  15:27
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие.
У водителя МП "Самарагорсвет" изъято больше 7,7 кг наркотиков
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие.   Закон
336
23 июля 2018  14:34
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Семину – 2 года лишения свободы и Ковергину – 6 месяцев лишения свободы.
В Самаре осуждены пособники и подстрекатели к причинению тяжкого вреда здоровью человека
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года,... Закон
295
20 июля 2018  19:02
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
  Закон
465
Весь список
Происшествия
25 июля 2018  11:23
В Кинель-Черкасском районе задержали «черных» врезчиков
В Кинель-Черкасском районе задержали «черных» врезчиков
Преступники пытались похитить углеводороды с территории пункта налива. Происшествия
155
25 июля 2018  10:31
В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время предотвратил крупную кражу ювелирных изделий
В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время предотвратил крупную кражу ювелирных изделий
В магазине один из посетителей тайно похитил с прилавка лоток с золотыми украшениями. Происшествия
193
25 июля 2018  10:00
В Постниковом овраге в Самаре задымился трамвай
В Постниковом овраге в Самаре задымился трамвай
Пассажиры поспешно покинули салон. Происшествия
207
Весь список
Криминал
25 июля 2018  14:06
Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя
Женщина получила срок за попытку отомстить убийце сожителя
Инцидент произошел в Саратовской области. Криминал
153
25 июля 2018  11:58
В Самаре троих местных жителей обвиняют в организации убийства бизнесмена
В Самаре троих местных жителей обвиняют в организации убийства бизнесмена
Завершено расследование уголовного дела. Криминал
146
25 июля 2018  10:53
В Самарской области задержан подозреваемый в убийстве С 20 камер наружного наблюдения изъяты видеозаписи.
В Самаре задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки
С 20 камер наружного наблюдения изъяты видеозаписи. Криминал
268
Весь список


Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
777
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
591
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
631
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
802
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2388
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2825
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1263
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1195
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2919
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1983
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3145
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
453
Весь список

Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Спортсмены сызранской СШОР №2 выиграли первенство России по гребному спорту
Завтра в Самаре состоится гонка памяти Владимира Высоцкого
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда