Я нашел ошибку
Главные новости: 
Курс обучения в Академии завершили 272 человека, 7 выпускников получили дипломы с отличием.
Сергей Валенков поздравил выпускников Нижегородской академии МВД России с окончанием обучения
Наш город-организатор игр ЧМ-2018 занял 4 место, после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
В июне Самару посетило 224 тысячи туристов
В Самарской области обсудили работу по формированию и корректировкам существующих инвестпрограмм сетевых организаций
В Самарской области обсудили работу по формированию и корректировкам существующих инвестпрограмм сетевых организаций
Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Сборная Швеции прилетела в Самару
Сборная Швеции прилетела в Самару
В рамках проекта
В рамках проекта "Модерн в облаках" в Самаре организованы концертные площадки
В Самарской области пройдут торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности
В Самарской области пройдут торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности
Девочка пострадала на железной дороге в Сызрани Она пыталась спасти застрявший на путях велосипед
Девочка пострадала на железной дороге в Сызрани
сегодня  Пятница, 6 июля, 14:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/07:
USD 63.26
0.03
EUR 73.96
0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество

6 июля 2018 12:57
109
Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество
Сумма ущерба пока не определена — в материалах дела идет речь о хищении более 1 млн руб.

40-летней руководителю консалтингового агентства «Диадем» угрожает до 10 лет колонии. Преступление, в совершении которого подозревают женщину, датировано мартом 2014 года. Дама-юрист якобы получила денежное вознаграждение за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества организации «Феон». Компания «Феон» базируется в Русской Борковке и ранее занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2011 года фирма находится в процедуре банкротства.

Спустя 4 года после участия директора «Диадема» в торгах, их процедурой заинтересовались правоохранители. Как считает следствие, юристка своих обязательства не выполнила, полученные деньги растратила. Потерпевшим от ее действий, предположительно, является директор компании «Московский». Сумма ущерба пока не определена — в материалах дела идет речь о хищении более 1 млн руб. Это стандартная формула, необходимая для того, чтобы квалифицировать мошенничество как особо крупное. С подозреаемой взята подписка о невыезде, пишет "СО ОНЛАЙН".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
4 июля 2018  18:03
И в последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в Интернете.
Как действуют интернет-мошенники
И в последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в Интернете.   Закон
326
4 июля 2018  15:11
Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело, через размещение заказных материалов, порочащих следствие, прокуратуру и суд.
Пиарщики продолжают усиливать давление на суд по делу о хищениях на ПАО «Тольяттиазот»
Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело,... Закон
313
3 июля 2018  15:14
Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.
Компания «Леруа Мерлен Восток» сбила кадастровую стоимость земли под одним из своих самарских магазинов в 5 раз
 Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.  Закон
265
1 июля 2018  18:19
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.
В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.  Закон
628
1 июля 2018  15:40
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.
Спустя 4 года в Самаре возбуждено уголовное дело по факту кражи спецтехники московской фирмы «Престиж»
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.    Закон
452
29 июня 2018  22:23
Возбуждено уголовное дело.
ВИЧ-инфицированная тольяттинка могла заразить опасным недугом своего 2-летнего сына
Возбуждено уголовное дело.  Закон
1060
29 июня 2018  19:48
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.  Закон
414
Весь список
Происшествия
6 июля 2018  09:57
В Самаре около Дома молодежи дерево упало на детскую площадку
В Самаре около Дома молодежи дерево упало на детскую площадку
К счастью, детей там не было. Происшествия
162
5 июля 2018  16:46
Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего школьника.
В Тольятти подросток через окно общего балкона пытался попасть в квартиру на 11-м этаже, где проживает его знакомая, и сорвался
Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего школьника.  Происшествия
273
5 июля 2018  16:25
Погибли два человека – оба в момент ДТП были в легковой машине. Водитель второй машины получил травмы.
Сегодня утром под Сызранью на М-5 произошло смертельное ДТП при столкновении фуры и легкового автомобиля
Погибли два человека – оба в момент ДТП были в легковой машине. Водитель второй машины получил травмы.   Происшествия
320
Весь список
Криминал
6 июля 2018  12:57
Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество
Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество
Сумма ущерба пока не определена — в материалах дела идет речь о хищении более 1 млн руб. Криминал
108
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
458
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
612
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
296
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1763
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2203
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
819
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
916
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
293
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2400
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1465
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2656
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
172
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
539
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
829
Весь список

Мероприятия
В рамках проекта "Модерн в облаках" в Самаре организованы концертные площадки
6 и 7 июля в Самаре пройдут танцевальные флешмобы
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме ВКС
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда