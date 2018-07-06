Юристку из Тольятти привлекли за мошенничество
6 июля 2018 12:57
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40-летней руководителю консалтингового агентства «Диадем» угрожает до 10 лет колонии. Преступление, в совершении которого подозревают женщину, датировано мартом 2014 года. Дама-юрист якобы получила денежное вознаграждение за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества организации «Феон». Компания «Феон» базируется в Русской Борковке и ранее занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2011 года фирма находится в процедуре банкротства.
Спустя 4 года после участия директора «Диадема» в торгах, их процедурой заинтересовались правоохранители. Как считает следствие, юристка своих обязательства не выполнила, полученные деньги растратила. Потерпевшим от ее действий, предположительно, является директор компании «Московский». Сумма ущерба пока не определена — в материалах дела идет речь о хищении более 1 млн руб. Это стандартная формула, необходимая для того, чтобы квалифицировать мошенничество как особо крупное. С подозреаемой взята подписка о невыезде, пишет "СО ОНЛАЙН".
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