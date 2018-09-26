Вечером в Самаре в сквере на пл. Кирова молодой человек ограбил девочку-подростка
26 сентября 2018 11:54
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В полицию поступило сообщение о совершенном на проспекте Кирова преступлении: у несовершеннолетней жительницы Самары 2003 года рождения открыто похитили сотовый телефон.
Событие произошло в сквере на пл. Кирова в вечернее время неделю назад. По предварительным данным, молодой человек вытащил из кармана подростка сотовый телефон и скрылся. Ребенок сообщил полицейским сведения о своем мобильном телефоне и приметы обидчика: примерный возраст, рост, во что он был одет. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре приступили к поиску подозреваемого. Оперативники направили ориентировку сотрудникам наружных служб полиции, пообщались с возможными свидетелями произошедшего, проверили лиц, ранее совершавших аналогичные противоправные деяния, отработали места возможного сбыта похищенного.
В ходе работы полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый, нигде неработающий 20-летний житель Самары. Молодой человек своей вины отрицать не стал, в содеянном раскаялся. Он рассказал, что продал похищенный телефон неизвестному прохожему.
О грабеже возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция ищет телефон, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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