Вдову самарского банкира Екатерину Пузикову признали потерпевшей
28 марта 2018 13:41
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Екатерину Пузикову и ее малолетнего сына признали потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее супруга.
Следственный комитет РФ удовлетворил ходатайство адвокатов вдовы экс-руководителя самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова и признал ее потерпевшей стороной в деле убийства ее супруга. В настоящий момент уголовное дело вновь направлено в региональное управление СКР для дальнейшего расследования.
Екатерина Пузикова намерена добиться наказания виновных в смерти супруга. По мнению вдовы самарского банкира, в убийстве может быть замешан один из родственников ее бывшего мужа, пишет "ФедералПресс".
Напомним, ранее вдова заместителя управляющего самарским филиалом «Россельхозбанка» была оправдана после двуз обвинительных приговоров по делу об убийстве Дмитрия Пузикова.
Дмитрий Пузиков скончался в марте 2012 года, через несколько дней после празднования своего дня рождения. По данным следствия, мужчина отравился солями таллия, которые могли подмешать ему в еду. Суд Красноярского района признал вдову банкира виновной в убийстве мужа и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы. Позже данное решение суда было оспорено всеми сторонами процесса и Екатерину Пузикову отправили под домашний арест. Летом минувшего года Красноярский суд приговорил девушку к 9 годам колонии строгого режима. После вынесения приговора вдова банкира находилась в СИЗО. В октябре областная инстанция признала вдову банкира непричастной к совершению преступления.
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